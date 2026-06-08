猫が「最高に幸せ」だと感じる4つの瞬間 1.大好きな飼い主に撫でられているとき 猫は信頼している飼い主に優しく撫でられると、この上ない幸せを感じます。特に、自分で毛づくろいしにくいアゴの下や耳の後ろ、おでこなどを撫でてあげると喜びます。 飼い主の手の温もりを通じて、お母さん猫に毛並みを整えてもらっていた子猫の頃の安心感を思い出しているのです。 お互いの絆を深める大切なスキンシップの時