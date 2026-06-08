いつまでも出かける準備をしない娘に、つい強く言い過ぎてしまった知人。反省して謝ると、娘からは意外な言葉が返ってきました。筆者の知人から聞いたエピソードです。 小学生になった娘 私は30代のワーママです。6歳の娘は、今年小学生になりました。 もともとのんびりな性格の娘は、学校の支度もゆっくり。マイペースに準備する娘に、私はいつもイライラしてしまいがちでした。 とはいえ、むやみに