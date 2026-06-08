JFAと3COINSのコラボグッズが発売日本サッカー協会（JFA）と3COINS（スリーコインズ）とのコラボレーション企画「バモ！ニッポン」が6月8日からスタートした。全国の3COINS店舗での発売が始まり「まさかの争奪戦」「買っちゃいました」など盛り上がりを見せている。今回のコラボ企画は3つのデザインから、レジャーシートやクーラーバッグ、冷感タオルなど夏に向けたグッズをはじめに、多くのラインナップが用意されている。定