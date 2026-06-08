完成イメージ提供：両備グループ 岡山市の両備グループは市中心部の「杜の街グレース」に、2棟目となるタワーマンションの建設を始めました。 8日、起工式が行われ関係者約30人が出席しました。 建設予定地は岡山市中心部のイトーヨーカドー跡地を含む約1haです。 高さ約108m、28階建ての分譲タワーマンションが建設されます。 杜の街グレ}