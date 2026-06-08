日本代表と初戦で対戦するオランダ代表がタイムズスクエアに集結した北中米ワールドカップ（W杯）で日本代表と対戦するオランダ代表がアメリカ・ニューヨークのタイムズスクエアに集結した。メンバーの一人であるMFフレンキー・デヨングがインスタグラムで公開した。オランダは今大会のグループFに入り、日本、チュニジア、スウェーデンと対戦する。そして大事な初戦は森保一監督率いる日本と激突する。そんなオランダの選手