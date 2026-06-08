妻から夫に向けて作った“メッセージ付きごはん”がSNSで話題を集めている。 【写真】妻の夫への愛情が伝わってきます 手作りのサンドイッチやおにぎりを包んだラップには 「ツナマヨコーンよ。多分おいしい。」 「ピーナッツクリームよ。ラーメン食べたい」といった、思わずクスっとしてしまうような手書きのメッセージやイラストが書かれている。 SNSユー