外構などの解体工事が進む旧香川県立体育館6月４日 旧香川県立体育館の近隣住民が解体工事の中止を求める仮処分を高松地裁に申し立てたことが8日、分かりました。 （仮処分を申し立てた近隣住民）「建物を保存するタイムリミットが近いので。何もせずに壊されるのを見るのはちょっとしのびがたい」 仮処分を申し立てたのは、旧香川県立体育館の近くに住む男性（62）です。子どもの頃からこの体育館を見て育ち、32年前