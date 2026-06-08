森保一監督がモンテレイの事前キャンプを総括した日本代表・森保一監督が現地時間6月7日、メキシコ・モンテレイの事前キャンプを総括した。ここまでチームの練習に合流できていないMF遠藤航について「今の報告の中ではW杯でプレー可能と聞いている」と話した。遠藤は2月に左足の甲をつなぐリスフラン靭帯断裂で手術を受け、3か月半離脱。5月31日に国内で行われたアイスランド戦で先発出場して実戦復帰した。だが、途中で違和感