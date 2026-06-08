7日に福岡県八女市の川で男子高校生が溺れ死亡した事故で、高校生が発見された場所は水深2.5メートルだったことが分かりました。 八女市上陽町上横山付近の星野川で7日夕方、男子高校生が溺れ、通報からおよそ20分後に消防に救助されました。男子高校生は心肺停止の状態で病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。亡くなったのは、福岡県久留米市の高校1年生、高田尋夢さん（15）です。警察によりますと