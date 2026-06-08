「パレス スケートボード」と「ナイキ」がコラボロンドンを拠点とするスケートボードブランド「パレス スケートボード」と「ナイキ」がコラボし、イングランド代表がW杯期間に着用する「The Three Lions by Palace」を発表した。移動着やプレマッチシャツなどが公開されたなか、ファンからも「私服で着たい」「欲しすぎる」と反響を呼んでいる。今回のコレクションは、イングランド代表の選手たちが試合前のウォーミングアップ