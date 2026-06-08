ポポヴィッチ監督が約1年半ぶりにJ1へ復帰J1の京都サンガF.C.は6月8日、曹貴裁監督の後任として、2026-27シーズンからランコ・ポポヴィッチ監督が就任することを発表した。SNSでは「決まったからには全力で応援します」「早速発表されてる！」など注目を集めている。現在52歳のポポヴィッチ監督は、大分トリニータ、FC町田ゼルビア、FC東京、セレッソ大阪、鹿島アントラーズのJリーグ5クラブで監督を歴任。また、スペインやタ