OpenAIが今後数週間以内にChatGPTの改良版をリリースする予定であると、イギリスの経済紙であるFinancial Timesが報じました。この改良版ChatGPTはコーディングツールとAIエージェントを備えた「スーパーアプリ」として機能します。OpenAI plots biggest ChatGPT overhaul since launchhttps://www.ft.com/content/ca0f5f5e-fb9a-41a0-a2a9-0127e15b7db9OpenAI plans ChatGPT 'superapp' overhaul ahead of listing, FT reports |