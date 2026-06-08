あまりにも暑すぎると頭がぼーっとしてしまい、うまく物事を考えられないという人は多いはず。実際、極端な暑さが認知機能を低下させるという研究結果も報告されていますが、猛暑で認知機能が低下するのは人間だけでなく動物も同じだとして、フランス在住のフリーライターであるマルタ・ザラスカ氏がさまざまな研究結果をまとめています。Heat waves make animals stupid and aggressive | Knowable Magazinehttps://knowablemagaz