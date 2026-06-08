2026年6月に開催された展示会「Computex」で、MSIとGIGABYTEから5K解像度・27インチのMini-LEDモニターが発表されました。GIGABYTE Introduces the AORUS ELITE Series Gaming Monitor Across OLED and Mini LED Technologies - GIGABYTE Globalhttps://www.gigabyte.com/press/news/2412MSI, Gigabyte debut new 5K 27-inch Mini-LED monitors with 2,304 dimming zones and glossy panel - both models double the native 180 Hz