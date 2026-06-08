Boys beの角紳太郎（18）が、12日公開の映画「おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?」（川村泰祐監督）に"シン・松野家の兄弟たち"のシン・十四松役で出演する。スクリーンデビューに「最初は何かのドッキリかなと思いましたよ」とビックリ。憧れの先輩でもあるAぇ! groupとの共演に「めっちゃうれしいです」と喜んだ。前回の本紙登場から３年がたち、いい意味で肩の力が抜けた等身大の姿を見せてくれた。―映画では"シン・松野家