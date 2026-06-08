津波注意報が出されている高知県内の沿岸部の19市町村には、避難指示が出されています。各市町村では海岸近くの住民などに防災無線やエリアメールで高台への避難を呼びかけています。午前10時現在で南国市・宿毛市・土佐清水市に災害対策本部が設置されています。このうち土佐清水市では中央公民館に避難所が開設されていて、1人が避難しているということです。交通機関にも影響がでています。宿毛市の片島港と沖の島・鵜来