6月8日午前、フィリピン付近でマグニチュード8.2の地震がありました。この地震の影響で高知県内の沿岸部に津波注意報が発表されています。沿岸部には近づかないでください。気象庁によりますと、8日午前8時38分頃、フィリピン付近を震源とする地震が発生しました。震源の深さは不明でマグニチュードは8.2とされています。この地震の影響で午前9時すぎに、気象庁は関東地方までの沿岸地域に津波注意報を発表しました。