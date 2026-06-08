６月７日に高知競馬場で行われた７Ｒの瀬戸特別・準重賞（ダート１６００メートル）で４番人気の１２歳馬、グッドヒューマー（セン、高知・打越勇児厩舎、父ローエングリン）が、逃げ切って昨年１１月の黒潮マイルＣＳ以来の勝利を飾った。２０１６年１０月にＪＲＡでデビューし、通算６４戦目。ＪＲＡ所属時には２５戦３勝。高知競馬では３９戦で１９勝目となる。２１年秋に高知競馬に移籍し、いきなり９連勝を飾った。この