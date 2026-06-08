様々な人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、「ブラインド ランチ巾着Mディズニープリンセス」が登場！「シンデレラ」「白雪姫」「アリエル」「ジャスミン」「ベル」「ラプンツェル」の全6柄から、どのプリンセスが出るかわからないブラインドパッケージ仕様です☆ スケーター「ディズニー プリンセス」ブラインドパッケージ ランチ巾着 価