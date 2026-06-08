お笑いタレント・平野ノラが体のメンテナンスを明かし、驚きの声が寄せられている。平野は「カッサにハマる！観覧注意！！」と題してブログをアップし、「メンテナンス体の疲れがなかなか取れない頭から首にかけて張っているこの感じはマッサージではなくカッサだわ！と言う事で頭から全身しっかり施術してもらいました！」と美容施術を受けたと明かした。そして「この後、観覧注意です！↓↓カッサの後に浮き出た