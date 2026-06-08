【モンテレイ（メキシコ）７日（現地時間）＝ペン・金川誉、後藤亮太、カメラ＝山崎賢人】メキシコ・モンテレイで事前合宿中の日本代表は７日、完全非公開でＵ―１９日本代表との練習試合を行い、２―１で勝利した。得点者はＤＦ鈴木淳之介とＦＷ塩貝健人、Ｕー１９日本代表はＦＷ尾谷ディヴァインチネドゥ。同合宿は初日から別メニュー調整が続いていたキャプテンのＭＦ遠藤航は、合宿最終日の練習試合にも出場しなかった。試