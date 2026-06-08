1880年にドイツで創業し、世界で初めてテディベアを作った最高級ぬいぐるみブランド「シュタイフ」シュタイフから、ディズニーキャラクター「スティッチ」をデザインした、世界限定626個の「ディズニースティッチとアヒルの子」が発売されています☆ シュタイフ「ディズニースティッチとアヒルの子」 価格：103,400円(税込)品番：356391素材：モヘアサイズ：20cm数量：世界限定626個販売店舗：シュタイフ各店、シ