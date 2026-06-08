３日、種子イノベーション全国重点実験室で、改良したイネの生育状況を観察する中国科学院遺伝・発育生物学研究所の許操研究員（左）と陳樹棟（ちん・じゅとう）博士研究員（ポスドク）。（北京＝新華社記者／金立旺）【新華社北京6月8日】中国科学院遺伝・発育生物学研究所の許操（きょ・そう）研究員率いるスマート育種研究チームはこのほど、8年間にわたる研究を経て、作物の生育期に低温を感知する小型シグナルペプチドを初