主演の黒木華とバディ役の野呂佳代によるカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『銀河の一票』（毎週月曜後10：00）の第8話が、きょう8日に放送される。先立って、都知事選に出馬するAI企業社長・風間藍生を演じる梶裕貴からコメントが届いた【場面カット】『銀河の一票』”謎の人物”役で登場した人気声優本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が、偶然出会