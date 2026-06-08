新人シンガー・ソングライターNakamura Hakが10日にリリースする1st シングルCD「ただ美しい呪い」のクロスフェード（全曲試聴映像）が公開された。【動画】Nakamura Hak、1st シングルCD「ただ美しい呪い」全曲試聴映像公開されたクロスフェードは、同アニメの原作漫画の作者・白浜鴎が手がけたキービジュアルに歌詞を添えたビジュアルとともに展開。中央に登場するのは「ただ美しい呪い」で歌われる“業”を写実したような“