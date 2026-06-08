ファミリーマートの店内デジタルサイネージ「ファミマTV」で、警察庁の犯罪防止啓発広告が6月9日から全国で放映される。【画像】「闇バイト経験がある」驚きのアンケート結果この取り組みは、生活動線上にあるコンビニエンスストアの店舗メディアを活用し、国民の防犯意識を高め、特殊詐欺などの犯罪被害を社会全体で未然に防ぎ、安心・安全な地域社会づくりに貢献することが目的。ファミリーマートと、店内のリテールメディア