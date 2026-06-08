俳優の柏木由紀子(78)が、8日までに自身のインスタグラムを更新。“体型カバーになる”というお気に入りのコーディネートを公開した。【写真】「スタイルいいし、スラリ、素敵」柏木由紀子のお気に入り！“体型をカバーする”コーデ柏木は「ある日のポワン袖。体型カバーになる好きな形です」とコメント。ダークブラウン系を基調としたシックな装いで、愛犬を抱いた姿や街中を散歩する様子など複数の写真を投稿している。写