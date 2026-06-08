40歳・独身のドンデコルテ・渡辺銀次が、仕事で結婚について聞かれた際の返答を明かし、リアルなトーンにパンサーの向井慧が「キーンってなった」とコメントした。【映像】ドンデコルテ銀次の結婚についての返答2026年6月5日放送の『ドンデコルテ銀次と弱者たちの鍋会』は、40歳独身の渡辺銀次が夜な夜な鍋会を主催し、弱者たちが己の弱さを嘆き、笑い飛ばすドンデコルテ初の冠番組である。今回は「弱者おじさんの会」と題し、