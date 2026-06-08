皇族数の確保に向け、衆参両院の正副議長がとりまとめた案について、8日午後3時から与野党各党・各会派が衆議院議長公邸に集まって意見を表明します。大神櫻子記者の中継です。今回の議論は皇室にとって長年の課題だった「皇族数の減少」を食い止めるためのもので、「立法府の総意」を目指す正副議長案では具体策として大きく2つの方向性を示しました。一つ目の案ですが、女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持することとする内容で