5人組ダンスボーカルグループ・M!LKのメンバーで俳優・佐野勇斗（28）が5日、バンテリンドームナゴヤで開催されたプロ野球交流戦「中日×西武」の始球式に登場。その様子が中日ドラゴンズ公式YouTubeチャンネルでもフルバージョンで公開されている。【動画】「イケメンから放たれる球にしてはおもろすぎる」公開されたバンテリンドーム始球式の様子愛知・岡崎市出身の佐野は、グループの人気曲「好きすぎて滅！」をBGMに、「BA