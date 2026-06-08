韓国の恋愛リアリティー番組『乗り換え恋愛４』21話にて、出演者の一人であるパク・ジヒョンがデートを行い、偶然にもペアルックのような服装で互いへの好感を深め合う一幕があった。【映像】美脚あらわ！トップクラスの美しさを誇る美女のファッション『乗り換え恋愛』は、さまざまな理由で別れた複数のカップルが一つ屋根の下で生活し、過去の恋と新たな出会いの間で葛藤する姿を赤裸々に描いた韓国の恋愛リアリティー番組で