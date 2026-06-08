きょう午前8時38分ごろ、フィリピン付近でマグニチュード8.2の地震が発生しました。この地震の影響により、フィリピン南部の各地で建物が倒壊したほか、インドネシアでは最大75センチの津波が観測されています。【写真を見る】フィリピン地震ミンダナオ島で建物倒壊被害相次ぐ 少なくとも1人死亡インドネシアでは最大75センチの津波観測フィリピン南部ミンダナオ島では、地震の影響で飲食店などがあるビルが崩れました。