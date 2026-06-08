YouTubeチャンネル「管理栄養士みほのズボラお家ごはん」が、「【パン屋行くより早い】家にある材料３つで朝から至福のメロンパン風トースト」と題した動画を公開しました。動画では、管理栄養士のみほが、家にある材料だけですぐに作れる、簡単で本格的なメロンパン風トーストのレシピを紹介しています。 まず、耐熱皿で溶かしたマーガリンに、砂糖と小麦粉を混ぜ合わせて「即席のメロンパン生地」を作りま