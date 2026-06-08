8日午前8時半すぎ、フィリピン付近でマグニチュード8.2の地震があり、気象庁は、茨城県から沖縄県にかけての太平洋沿岸、伊豆諸島、小笠原諸島に津波注意報を発表しています。気象庁は、沖縄県から茨城県にかけての太平洋沿岸、伊豆諸島、小笠原諸島に津波注意報を発表しています。予想される津波の高さは最大1メートルです。到達予想時刻は、一番はやいところで宮古島・八重山地方で午前11時、沖縄本島地方で午前11時30分、種子島