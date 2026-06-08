けさ早く、黒部川の河口付近でクマ1頭の目撃があり、黒部市や警察が注意を呼びかけています。助田紫乃亜記者「クマの目撃情報があった黒部川河川敷です。こちらは海に近い川の河口付近なのですが、草木が生い茂りクマが身を隠せそうな場所もあります」警察と黒部市によりますと、きょう午前4時45分ごろ、黒部市荒俣の黒部川河川敷で「1メートルほどのクマを見た」と警察に通報がありました。市と警察は、目撃があった黒部川