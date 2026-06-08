広島県で犬と飼い主が、行方不明の高齢女性を発見したとして警察から感謝状が贈られた。犬は防犯ボランティアとして活躍しており、高齢女性と偶然遭遇したという。飼い主は「これからも地域の見守り活動を続けていきたい」と語った。防犯ボランティア犬が高齢女性救う広島市・広島東警察署で4日、ミディアム・プードルの六太くんと飼い主の東矢恵理さんに、行方不明の女性を発見したとして感謝状を贈られた。六太くんは散歩しなが