午前8時38分ごろ、フィリピン付近で起きたマグニチュード8.2の地震の発生直後の様子です。【映像】フィリピンM8.2の地震 校舎が崩れる様子ミンダナオ島の学校の生徒が校庭に避難する中、校舎が崩れる様子がとらえられています。この地震により、関東地方から沖縄・奄美地方までの広い地域に津波注意報が出ています。気象庁は、津波注意報が出ている地域では、注意報が解除されるまで引き続き、海岸や河口に近づかないよう