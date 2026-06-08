きょう午前8時38分ごろ、フィリピン付近でマグニチュード8.2の地震が発生しました。この地震の影響で、気象庁は茨城県から沖縄県の宮古島・八重山地方にかけての太平洋沿岸と、東京の伊豆諸島、小笠原諸島に津波注意報を発表しています。木原稔 官房長官「政府としては津波注意報発表後、ただちに官邸危機管理センターに情報連絡室を設置し、国民に対する情報提供と住民避難等の被害防止措置に取り組んでいる」木原官房長官は