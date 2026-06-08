フリーアナウンサー生島ヒロシ（75）が7月8日に福岡シンフォニーホールでイベント「Re−challenge 2026 in福岡」（午後2時開始）に出演する。今年の7月8日は安倍晋三元首相の七回忌に当たる命日。夫人の安倍昭恵さん（63）が開催の実行委員長を務める。昭恵さんは7月8日を“七転び八起きの日”と名付けた。安倍元首相は生前に「人生に失敗は付き物。何回も失敗するかもしれない。でも大切なことは、そこから立ち上がること」と話し