フィリピン付近を震源とする強い地震による津波注意報は、関東の太平洋沿岸の地域にも発表されています。津波注意報が出ている千葉県旭市から中継です。記者リポート：高台から安全な状態を確保してお伝えします。現在、千葉県九十九里・外房地域にあたる旭市は、午後1時に1メートルの津波の到達予想が発表されています。現在の海の状況ですが、今のところ目立った変化はありません。関東では、千葉県内房地域と茨城県、神奈川県の