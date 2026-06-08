俳優舘ひろし（76）が13日放送のフリーアナウンサーの有働由美子（57）がMCを務めるMBSテレビの冠特番「おしゃべり小料理ゆみこ」（13日午後4時、関西ローカル）に出演する。有働が“小料理屋の女将”となり、得意の手料理でもてなしながら小料理屋の女将だからこそ聞ける客（ゲスト）の「意外な一面」をぐいぐい引き出していく忖度（そんたく）なしのトーク番組第17弾。今回は「お出かけ小料理」と題し、有働が料理を携えて東京に