肉厚で梅干しなどの加工用として人気の「藤五郎梅」。産地である新潟市江南区で選別作業が始まりました。かごいっぱいに運び込まれたのは江南区亀田地区の特産「藤五郎梅」です。藤五郎梅は酸味が強く大粒で肉厚なのが特徴で梅酒や梅干しなど、加工に向く品種として知られています。ことしは気温の高い日が続いたことから去年よりも1日早い出荷となりました。また、品質が良く、大玉が多くなったということです。【JA新潟かがやき