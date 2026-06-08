UKポップを代表するシンガーソングライター、Ellie Goulding （エリー・ゴールディング）が、約3年ぶりとなるニューアルバム『I Know Too Much（アイ・ノウ・トゥー・マッチ）』を2026年9月4日（金）にリリースする。同作は、2023年発表の『Higher Than Heaven』以来となる6作目のスタジオアルバム。あわせて、アルバムからの先行シングル「Black Prada Dress（ブラック・プラダ・ドレス）」の音源も公開された。同曲は、先日出演