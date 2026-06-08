桃屋はこのほど、新コーポレート・メッセージ「FOOD IS LOVE」と新ビジュアルを発表し、インフルエンサー向け共創イベント「MOMOフェス」を開催した。これに合わせて5月28日、都内で記者発表会を開いた。当日は、小出雄二社長とCMキャラクターの片岡愛之助さんが登壇。新メッセージに込めた想いや、企業理念である「テマヒマという愛」について、トークセッションを交え語った。小出社長は、「食を通じて人々に愛や幸せを届