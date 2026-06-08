7日(現地時間)、レアル・マドリードの会長選挙が行われ、現職のフロレンティーノ・ペレス会長が再選を果たした。この結果、同クラブは今後ペレス会長が公約として掲げていた今年夏の大型補強に向けた動きを本格化させるものと見られている。なかでも注目点は、バイエルン・ミュンヘンのマイケル・オリーセだろう。ペレス氏は会長に再選されれば、バイエルンに対して1億5000万ユーロ(約277億円)の移籍金をオファーとして提示してオ