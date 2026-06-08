個人が棚を借りて大勢に読んで欲しい本を並べ販売するシェア型書店「ほんまる 神保町店」に、売れている本のランキングを発表しているオリコンが“店”を出した。一見すると相反する組み合わせだが、棚主たちのこだわりの本の中に今の“旬”がジャンルを問わず並ぶことで、より豊かな読書への道筋を見いだせる空間ができあがっている。 参考：今村翔吾のシェア型書店「ほんまる」にオリコンが出店！2026年上半期の「本」ラン