UGREENは、ハイブリッドアクティブノイズキャンセリング（ANC）を搭載したワイヤレスオーバーイヤーヘッドホン「HiTune Max6」を発売した。価格は9990円。 「HiTune Max6」は、40mmと12mmのダイナミック型ドライバーが同軸で配置されたデュアル構造のワイヤレスヘッドホン。BluetoothのコーデックはLDACをサポートし、有線とワイヤレスの両方でハイレゾ認証が取得されている。