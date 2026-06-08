お笑いタレントのだいたひかるが7日に自身のアメブロを更新。コーヒーや輸入食品などを取り揃える『カルディコーヒーファーム』での購入品を紹介した。この日、だいたは「カルディ購入品」というタイトルでブログを更新し『カルディ』での購入品を公開。「この間初めて買ったモンスーロというパスタが凄く美味しかったので、リピートしました」と報告した。続けて「今回の初挑戦は、夏期限定の、マンゴー＆杏仁マシュマロ」と写真