名古屋・栄に6月11日に開業する「ザ・ランドマーク名古屋栄」に入る商業施設『HAERA』などが、8日、報道陣に公開されました。地上41階建ての高層ビル「ザ・ランドマーク名古屋栄」に入る商業施設『HAERA』には、ファッションやグルメなど65店舗が出店します。このうち40店舗が東海地区初出店で、地下2階にある「スターバックスリザーブカフェ」では、コーヒーと一緒にイタリアのクロワ