ことし2月の衆院選山口2区で中道改革連合から出馬し落選した平岡秀夫さんが立憲民主党への復党を明らかにしました。平岡秀夫さん「外交努力によって日本の平和と安全を目指す。原発ゼロの社会を目指す。その目標をより明確に示すために立憲民主党に入って活動したい」前衆議院議員の平岡さんは5月26日に中道に離党届を提出し今後は立憲民主党に復党するとしました。民主党時代から衆議院議員を通算6期務め、法務大臣も経験した平岡